وزير الخارجية الروسي: إيران ستشارك في تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة إيران في عملية تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

جاء ذلك الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، عقب لقائهما في موسكو.

وأكد لافروف دعم روسيا سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطبيع العلاقات مع سوريا، واستعداد موسكو لتطوير العمل في هذا الاتجاه.

وقال : "تم التوصل إلى اتفاق على مشاركة إيران في هذا العمل".

ونوه أن تركيا وروسيا وإيران، أعضاء ثلاثي مسار آستانة المتعلق بحل المسألة السورية.

وقال إنه يرى من المنطقي أن ترافق روسيا وإيران الاتصالات المقبلة بشأن تحسين العلاقات السورية التركية.

وبالنسبة للتوقيت والأشكال المحددة للمشاركة، "يتم العمل على هذا الأمر"، حسبما أفاد لافروف.

وذكر أن هناك توافقا على المضي خطوة بخطوة وأن تكون هناك نتائج ملموسة وإن كانت صغيرة من كل خطوة.