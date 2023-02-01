أردوغان: هدفنا أن تصبح تركيا قوة عالمية

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا قوة إقليمية فاعلة حالياً، وهدفهم أن تصبح قوة عالمية.

وقال أردوغان في بث مشترك على قنوات "TRT" الرسمية، الأربعاء: "تركيا أكبر من تركيا (من حدودها) ونحن الآن قوة إقليمية فاعلة وهدفنا الحالي أن نصبح قوة عالمية".

وأضاف: "قرن تركيا هو اسم الفترة التي ستصبح فيها تركيا من أبرز دول العالم بالقوة والخبرة التي اكتسبتها في المدة الماضية".

وحول الانتخابات الرئاسية القادمة، قال أردوغان إنه لا توجد عقبات قانونية أمام إعادة ترشيحه للانتخابات المقبلة، رافضاً بشدة تصريح كتلة المعارضة الأخير بأنه لا يمكنه الترشح.

وأضاف: "الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي، وبذلك أتممت الفترة الرئاسية الأولى، ولا عائق أمام إعادة الترشح المتوافق مع القانون والدستور"

وأردف الرئيس التركي: "ترشحي يتوافق مع القانون والدستور، وتصريحات كتلة المعارضة التي تدعي أنني لا أستطيع الترشح للانتخابات هي محاولة للصيد في المياه العكرة".

وبين أردوغان أنه يمكنهم أن يسيروا مع من يؤمن ويحترم القيم التي يقوم عليها تحالف "الشعب".

وتحالف "الشعب" تشكل بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" في 20 فبراير/ شباط 2018، لخوض الانتخابات العامة معا، ويضم حاليا إلى جانبهما حزب "الوحدة الكبرى".

ننتظر من السويد اتخاذ خطوات صادقة

في شأن آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده تنتظر من السويد اتخاذ خطوات صادقة بخصوص مكافحة معاداة الإسلام، عقب حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في استوكهولم.

وأضاف: "نشعر بالقلق من الخطابات والأفعال المناهضة للإسلام المتزايدة مؤخرا في أوروبا وخاصة في الدول الاسكندنافية".

وأردف: "ننتظر من السويد اتخاذ خطوات صادقة بخصوص مكافحة معاداة الإسلام، كما ننتظر من السويد وفنلندا الامتثال الكامل لتعهداتهما (تجاه تركيا)".

إرسال الدبابات لأوكرانيا محفوف بالمخاطر

وحول التطورات في أوكرانيا، صرح الرئيس أردوغان، أن إرسال الدول الغربية الدبابات لأوكرانيا محفوف بالمخاطر ومفيد لبارونات السلاح.

وقال أردوغان: "لا أستطيع القول إن إرسال الدبابات (إلى أوكرانيا) هو عنصر للحل، كل هذا محفوف بالمخاطر ومفيد بشكل خاص لبارونات السلاح".

وبخصوص استفزازات اليونان، أفاد الرئيس التركي: "من غير الممكن أن نجلس وأيدينا مكبلة ضد الأعمال التي تستهدف أمننا، وسنواصل الرد سواء قانونيا أو على الأرض".