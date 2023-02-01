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أقار: الجيش التركي يردّ بالمثل على أي اعتداءات تستهدف قواعده

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.02.2023 13:55
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأناضول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار (الأناضول)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، إن جيش بلاده يرد بالمثل على أية اعتداءات تستهدف قواعده.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرلمان التركي، رداً على سؤال صحفي حول مزاعم تعرض قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق لاستفزاز من التنظيمات الإرهابية.

وأكد أقار أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بعزم ودون هواة، وأنه سيستمر في ذلك حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأضاف أن قوات بلاده تواصل مكافحة الإرهاب في بؤره شمالي سوريا والعراق، مبيناً أنها تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات واستفزازات من قبل التنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن الجيش التركي يرد على الفور وبالمثل على هذه الاعتداءات والاستفزازات، ويتخذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

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