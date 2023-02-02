اختتام مناورات الشتاء "يوم المراقب المميز" في شمال شرق تركيا

بحضور وزراء دفاع تركيا خلوصي أقار وأذربيجان ذاكر حسنوف وجورجيا جوانشير بورشولادزه، اختتمت في ولاية قارص اليوم الخميس فعاليات "يوم المراقب المميز" التي نظمت في إطار "مناورات شتاء 2023" العسكرية التي اختتمت أيضا في قارص، بمشاركة ألف و758 عسكريا من 17 دولة أبرزها ألمانيا وأذربيجان وكازاخستان وبريطانيا.

وإلى جانب وزراء الدفاع الثلاثة، حضر فعاليات "يوم المراقب المميز" رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولار، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية التركية.

وتابع أقار وحسنوف وبورشولادزه وقادة الجيش فعاليات "يوم المراقب المميز" التي أجريت في ميدان الشهيد الرقيب الأول "إلهان هاملي" للرماية والتدريبات.

واختتمت فعاليات "يوم المراقب المميز" بعد تمكن الجنود الأتراك من إصابة الأهداف بنجاح في ظروف الطقس والتضاريس الصعبة.

وفي ختام الفعاليات هنأ أقار الناجحين خلال تنفيذ مناورات الشتاء وقدم لهم جوائز.

وعقب ذلك أجرى الوزراء الثلاثة زيارة إلى مركز المدينة، وتبادل أكار أطراف الحديث مع المواطنين.