تشاوش أوغلو يعلن تأسيس أكاديمية أنقرة الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عزم الوزارة تأسيس أكاديمية أنقرة الدبلوماسية لتأهيل جيل جديد من الدبلوماسيين ذوي الخبرة.

جاء ذلك في فعالية طلابية نظمتها مؤسسة الائتمان والسكن الجامعي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وقال تشاوش أوغلو: "نعدّ أنفسنا للمستقبل من خلال دبلوماسيتنا الرقمية وخطواتنا المبتكرة".

وأشار إلى أن أنقرة باتت واحدة من أكثر مراكز الدبلوماسية العالمية نشاطا.

وأضاف أن الدول التي لديها دبلوماسيون ماهرون، هي التي تكون دائما في طليعة الدبلوماسية العالمية.

وتابع: "أقولها دائمًا وبفخر، نعمل مع أفضل الدبلوماسيين في العالم، ويحظى الدبلوماسيون الأتراك بالاحترام في جميع أنحاء العالم".

وأشاد تشاوش أوغلو بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي قائلا: "من خلال هذا المنتدى نسعى لخلق وجهة جديدة للدبلوماسية في العالم".

وأردف: "400 طالب من 97 جامعة حضروا النسخة الماضية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وهذا العام سننظم المنتدى تحت شعار الدبلوماسية الفعالة من أجل السلام والنظام".