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رئيس البرلمان التركي: هناك توجه خطير تجاه معاداة الأتراك والإسلام في أوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.02.2023 11:16
آخر تحديث في 02.02.2023 13:46
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الأناضول رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب (الأناضول)

حذر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب من وجود توجه خطير حيال معاداة الإسلام والمسلمين لا سيما الأتراك في أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس، خلال حلوله ضيفا على طاولة محرري الأناضول بالعاصمة التركية أنقرة.

ورأى شنطوب أن الدول الأوروبية أعدت الأرضية لهذه التوجهات المعادية للأتراك والإسلام والمسلمين.

وفي شان آخر، أشار شنطوب إلى تقديم طلبات من 11 بلدًا لترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال:" إذا كان ثمة جائزة سلام ستمنح عن عام 2022 فالرئيس أردوغان هو من يستحقها".

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