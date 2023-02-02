شنطوب ينفي وجود مانع قانوني أمام ترشح أردوغان مجددا للرئاسة

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عدم وجود أي مانع قانوني أمام إعادة ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس خلال حلوله ضيفا على طاولة محرري الأناضول بالعاصمة التركية أنقرة، تطرق خلالها إلى نقاشات حول إمكانية ترشح الرئيس أردوغان لولاية ثانية.

وأوضح شنطوب أن الرئيس أردوغان يتولى الولاية الرئاسية الأولى ويحق له الترشح لولاية ثانية وفق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في 2018.

وقال: "من الواضح جدا أن هذه الفترة الرئاسية هي الأولى لرئيسنا. ولا يوجد أي مشكلة قانونية تتعلق بترشحه (لولاية ثانية) وفق الدستور".

وأوضح شنطوب أنه بناء على القانون الذي بدأ سريانه في أبريل/نيسان 2018، فإنه يحق لجميع المواطنين الترشح لفترتين رئاسيتين.

والأسبوع الماضي، قالت المعارضة المكونة من تحالف 6 أحزاب في بيان، إن أردوغان لا يمكنه أن يكون مرشحا للرئاسة لولاية جديدة.

وأمس الأربعاء، أكد أردوغان عدم وجود أي عائق أمام إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكانت الانتخابات مقرّرة في 18 حزيران/يونيو المقبل، إلا أن أردوغان صرح مؤخرا أن يوم 14 مايو/ أيار المقبل هو اليوم الأنسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده.

وفي 24 يونيو 2018، أجريت انتخابات عامة ورئاسية متزامنة في تركيا، حصل فيها الرئيس أردوغان على 52.59 بالمئة من أصوات الناخبين، ليكون بذلك أوّل رئيس في النظام الرئاسي في البلاد.