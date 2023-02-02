وزير الداخلية التركي: إغلاق قنصليات لدول أوروبية هي "حرب نفسية" على تركيا

انتقدت تركيا عدة دول بإغلاق قنصلياتها في إسطنبول، وقال وزير الداخلية سليمان صويلو للصحفيين، الخميس، إن الأمر يرقى إلى مستوى "الحرب النفسية" ضد تركيا.

وقررت قنصليتا ألمانيا وهولندا في إسطنبول الإغلاق، أمس الأربعاء، بسبب ما وصفته بـ "التهديدات الأمنية".

جاء في إعلان صدار عن القنصلية الألمانية على "إنستغرام": "القنصلية العامة الألمانية مغلقة يوم 1 فبراير/ شباط لأسباب أمنية. يتم إلغاء المواعيد الخاصة بمسائل التأشيرة وجواز السفر. شكرا لتفهمكم ".

كما أعلنت القنصلية العامة الهولندية في منطقة بي أوغلو إغلاقها للزوار يوم الأربعاء بسبب "الاحتجاجات المحتملة" و التهديد المتزايد ضد الأهداف الغربية"، بحسب إعلانها.

في غضون ذلك، جددت المملكة المتحدة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، لتنضم إلى الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تحذر مواطنيها من "التهديدات الأمنية".