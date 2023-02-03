أردوغان: ندعم الحوار بين كوسوفو وصربيا وندعوهما لتبني مقاربات بناءة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تدعم الحوار بين كوسوفو وصربيا، وتدعوهما لتبني مقاربات بناءة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الجمعة، مع رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، في إسطنبول.

وقال أردوغان: "ندعم الحوار بين كوسوفو وصربيا وننتظر من الطرفين تبني مقاربات سلمية وبناءة".

وأشار إلى أن تركيا مستعدة "لتقديم الدعم اللازم لتضميد الجراح الناجمة عن كارثة السيول في كوسوفو".

وذكر أن "تركيا البلد الأكثر تصديرا إلى كوسوفو ويتعين علينا رفع الرقم إلى مليار يورو".

وأضاف: "طلبت من صديقي العزيز (كورتي) مزيدا من الجهود لزيادة التضامن بيننا ضد أنشطة تنظيم غولن الإرهابي في كوسوفو".

>يتبع ///