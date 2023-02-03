تشاد.. فريق طبي تركي يقدّم خدمات مجانية لآلاف المرضى

قدّم فريق طبي تركي بدعم من وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) خدمات طبية مجانية لآلاف المرضى في تشاد بين 20 و29 يناير/كانون الثاني.

وذكرت الوكالة في بيان الجمعة، أن فريقا يضم 12 شخصا زار تشاد وقدم خدمات طبية في المنطقة الثامنة بحي ندجاري بالعاصمة انجمينا.

وأوضح أن تقديم الفريق التركي خدماته يأتي في إطار "مشروع اليد الصديقة الممتدة للصحة" الذي أُطلق بالتعاون بين "تيكا" و"جمعية يد الصديق" ووزارة الصحة التشادية.

وأوضح البيان أن الخدمات الطبية شملت إجراء عمليات جراحية لـ 78 مريضا وختان لـ2862 طفلا ومسح طبي عام لـ 957 شخصًا، وعلاج الأسنان لـ 1535 شخصا وعلاج الأذن والأنف والحنجرة لـ 952 مريضا.

وأضاف أن الفريق التقى مع مسؤولي المؤسسات المحلية ووزارة الصحة وتبادلوا المعلومات حول المشاريع الصحية الجديدة التي يمكن القيام بها في البلاد.

وتعد "تيكا" التي تأسست عام 1992، راعيًا ومنسقًا رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

ومنذ عام 2002، زادت "تيكا" من فعالياتها وانتشارها بحملات المساعدات التنموية التي نفذتها خارج البلاد، مع ارتفاع مستوى التقدم في تركيا والانفتاح الذي حققته الحكومة في سياستها الخارجية.