تشاوش أوغلو: تعليق دول عمل قنصلياتها في تركيا دون التشاور مع أنقرة "أمر متعمد"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها وقنصلياتها مؤقتا في تركيا دون التشاور مع أنقرة "أمر متعمد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرجنتيني سنتياغو كافيرو، بعد لقائهما في إسطنبول، الجمعة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن سفارات بعض الدول الغربية أوقفت جميع الخدمات بما في ذلك وحداتها القنصلية أو حتى أُغلقت.

وأوضح أن تلك البعثات أغلقت مؤقتا ممثلياتها الدبلوماسية وقنصلياتها بذريعة وجود "تهديد إرهابي".

وأردف: "إذا كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا مصدر هذا التصديد ومن يقف خلفه!".

وتابع: "يقولون لنا 'لدينا معلومات محددة، وهناك تهديد، لذلك نغلقها' إذن من أتى بهذا التهديد؟ ومن أين، ومن سيفعله؟ لا معلومات بهذا الخصوص".

وأضاف: "يجب عليهم نقل هذه المعلومات الصحيحة إلى قواتنا أمننا ووحدات استخباراتنا، وإذا كان هناك مثل هذا التهديد، فيجب القضاء عليه قبل أن يتحول إلى هجوم".

وشدد على عدم وجود أي مشاركة ملموسة للمعلومات مع الجانب التركي، متهمًا تل الدول بالتفكير بنفسها فقط.

وأردف: "نعتقد أن هذه التصريحات والإغلاقات متعمدة، استدعينا السفراء وأبلغناهم ذلك".

ولفت أن عزم هولندا نقل الطلبات التي تلقتها سفارتها في أنقرة إلى إسطنبول واستكمال شؤون التأشيرة فيها نهاية الأسبوع يعتبر مؤشر حسن نية.

وقال: "إغلاق هذه القنصليات أو السفارات قبل مشاركة التفاصيل معنا، متعمد، وإذا كانوا يريدون إعطاء صورة أن تركيا غير مستقرة وفيها تهديد إرهابي، فإن ذلك لا يتناسب مع الصداقة والتحالف".

ولفت أن وزارته بعثت الخميس برسالة إلى السفراء مفادها "لا ينبغي لهم أن يخدموا الأجندة الخبيثة للتنظيمات الإرهابية "، وأكد أن تركيا تكافح جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" وأنها أكثر بلد كافح ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وشدد تشاوش أوغلو أن وزارة الداخلية التركية شددت تدابيرها الأمنية لبعثات بعض الدول بعد حرق نسخة من القرآن الكريم، مبينًا أن بعض البلدان الأوروبية التي لا علاقة لها بالحادثة أيضًا أغلقت بعثاتها.

وأضاف: "نعلم أن بعض البلدان أخبرت أخرى بالمشاركة في عملية الإغلاق، ونحن قمنا بالتحذيرات اللازمة، وإذا توجهوا إلى مثل هذه الأساليب لاحقًا دون مشاركة معلومات ووثائق ملموسة، فسيكون لنا خطوات إضافية سنتخذها تجاههم".