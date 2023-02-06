أنقرة تعلن الحصيلة الأولية للزلزال.. وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين كحصيلة أولية لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر اليوم الإثنين.

وكشف أوقطاي خلال مؤتمرا صحفي أنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأضاف أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال في مدينة قهرمان مرعش، لافتاً إلى أنه تم تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال

وذكر أنه تم توقيف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

وأشار أوطاي إلى أنه يتم التنسيق فيما يخص المساعدات بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد" وتوزيعها على المتضريين من الزلزال.

وقال: "تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب".

وذكر أوقطاي أن الزلزال أثر على مناطق واسعة في تركيا وخارجها، مبينا أن الفرق المختصة بدأت أعمال البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى.

وصرح بأن العديد من الوزراء الأتراك انتقلوا إلى المناطق التي تضررت من الزلزال لمتابعة أعمال البحث والإنقاذ.

ودعا أوقطاي المواطنين إلى عدم استخدام سياراتهم والتجول في الشوارع، بغية إبقاء الطرق سالكة أمام حركة الكوادر المشرفة على عمليات الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

وفيما يتعلق بتفاصيل الوفيات والإصابات، قال أوقطاي: "لدينا 70 حالة وفاة و200 إصابة في ولاية قهرمان مرعش و4 وفيات و7 إصابات في هطاي، و20 حالة وفاة و200 جريح في عثمانية".

وتابع: "13 وفاة و22 إصابة في أديمان، و14 وفاة و226 إصابة في دياربكر، و18 وفاة و200 جريح في شانلي أورفة و80 وفاة و600 إصابة في غازي عنتاب و10 وفيات و118 إصابة في أضنة و47 وفاة و550 إصابة في ملاطية".

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، فيما أعلنت سوريا عن 237 وفاة و639 إصابة.