الجيش التركي يطلق جسر المساعدات الجوية للمناطق المنكوبة

أطلقت القوات المسلحة التركية "ممر المساعدة الجوية" لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى منطقة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين.

وبدأت طائرات نقل تابعة للجيش التركي بنقل فرق البحث والإنقاذ ومعداتهم إلى الأماكن المنكوبة، كما تقوم طائرات إسعاف بتنفيذ مهام في إطار "ممر المساعدة الجوية".

وقبيل توجهه إلى منطقة الزلزال، تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، رفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية موسى آفسافار، سير العمل في قاعدة عسكرية للنقل الجوي في أنقرة.

وأعطى أقار التعليمات اللازمة لكتيبة البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة.

وأكد وزير الدفاع التركي استنفار مؤسسات الدولة لتقليص أضرار الزلزال وتضميد الجراح والوصول إلى المواطنين العالقين تحت الأنقاض.

ولفت إلى تشكيل خلية أزمة في وزارة الدفاع إثر الزلزال لتقديم المساعدات اللازمة.

من ناحية أخرى، قال أقار إن القوات المسلحة تواصل تحديد الخسائر والأضرار في صفوفها إثر الزلزال.

ولفت إلى وجود 3 شهداء، ومصابين، واستمرار أعمال التفقد في الوحدات العسكرية.

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي في أحدث حصيلة، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وشعر به سكان العديد من الولايات المجاورة.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، فيما أعلنت سوريا وفاة 237 شخصا وإصابة 639 آخرين.