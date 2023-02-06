الناتو: مستنفرون لتقديم الدعم إلى تركيا

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي-الناتو، تضامن الحلف مع تركيا لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين.

وأوضح ينس ستولتنبرغ، في تغريدة على تويتر، أنه على تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

وأضاف أن الحلفاء في الناتو مستنفرون حاليا لتقديم الدعم إلى تركيا.

قال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي إن ما لا يقل عن 284 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 2323 آخرون في 10 ولايات بعد أن ضرب زلزال قوي جنوب تركيا صباح الاثنين.

وقال أوقطاي في مؤتمر صحفي إن 1710 مبنى انهار في الزلزال.

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وقع في الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في مقاطعة قهرمان مرعش بجنوب تركيا. وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات.

تأثرت ولايات غازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملاطية وعثمانية وهاتاي وكيليس بشدة بالزلزال، إضافة إلى مدن سورية.