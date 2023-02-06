القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 1121 قتيلا و7 آلاف و634 مصابا

ديلي صباح
نشر في 06.02.2023 13:16
آخر تحديث في 06.02.2023 16:52
أنقاض المباني في بازارجيك الأناضول أنقاض المباني في بازارجيك (الأناضول)

أعلنت تركيا مصرع 1014 شخصا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين وانهيار ألفين و834 مبنى في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجات.

في تصريحات من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين ولفت أردوغان إلى أن "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وقال: "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وأعلن مصرع 1014 شخصا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال، وفق أحدث حصيلة.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى ألفين و818 مبنى.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، "والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة".

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أطلقت القوات المسلحة التركية "ممر المساعدة الجوية" لنقل فرق البحث...
مختارات