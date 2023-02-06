تضامن عالمي مع تركيا بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد

تلقت تركيا عروضاً للمساعدة من 45 دولة إثر الزلزال المدمر وهزاته الارتدادية القوية التي لا تزال مستمرة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "بسبب استمرار جهود إزالة انقاض العديد من البنايات في منطقة الزلزال، لا نعرف مدى ارتفاع عدد القتلى والمصابين".

وأضاف: "نأمل أن نتعافى من هذه الكارثة بأقل خسائر ممكنة في الأرواح وأدعو الله أن يحمينا و البشرية جمعاء من مثل هذه الكوارث الطبيعية".

من جانبه قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن أعضاء الحلف يحشدون الدعم لمساعدة تركيا في التعامل مع آثار الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين.

وأردف: " نتضامن بشكل كامل مع حليفتنا تركيا في أعقاب هذا الزلزال الرهيب، وحلفاء الناتو يحشدون الدعم الآن".

وقال في تغريدة على تويتر إنه على تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

وذكر العديد من أعضاء الناتو بالفعل إنهم يخططون لإرسال الدعم لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق، ذكرت آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي انها فعلت خدماتها لتقديم المساعدة الدولية، مشيرة إلى أن فرق إنقاذ من هولندا ورومانيا في طريقها بالفعل الى هناك.

وفي آسيا اعلنت الخارجية التايوانية التبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمساعدة تركيا في جهود الإنقاذ، وانها تقوم بالتنسيق مع انقرة بشأن إرسال فرق بحث وإنقاذ متخصصة.

من جهتها أفادت الصين بأنه لا يوجد مواطنون صينيون بين الضحايا، ولم تذكر ما إذا كانت سترسل فرق بحث وإنقاذ الى تركيا.

كانت روسيا اعلنت انها تجهز فرق إنقاذ للتوجه إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال هناك وفي سوريا المجاورة.

وصرح وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أن فرقا تشمل 100 من أفراد البحث والإنقاذ جاهزة لإرسالها إلى تركيا على متن طائرتي نقل من طراز إليوشن (آي إل-76).

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه برقيا إلى زعيمي سوريا وتركيا وأعرب عن استعداده للمساعدة.

تم تقديم العرض بالرغم من العزلة الدولية لروسيا بقيادة الدول الغربية جراء حرب موسكو على أوكرانيا.

وفي هولندا ذكر رئيس الوزراء مارك روته أن فريق بحث وإنقاذ سيتوجه إلى جنوب شرق تركيا وشمال سوريا اللذين ضربهما زلزال مدمر.

أضاف روته في تغريدة بثها يوم الاثنين "هناك أنباء مروعة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، قلوبنا مع جميع ضحايا هذه الكارثة الطبيعية الخطيرة".

كما ذكر روته أنه أرسل تعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترسل منظمة (البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية) الهولندية فرقا تضم عمال إنقاذ وخبراء بناء واطباء واطقم تمريض وكلابا بوليسية إلى مواقع الكوارث في أنحاء العالم.

كما عرض المستشار الألماني أولاف شولتس المساعدة أيضا.

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطات تستعد لإرسال مساعدات إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر هناك، مضيفا أن إسرائيل مستعدة لإرسال فرق بحث وإنقاذ ومساعدات طبية، إذا طلبت الحكومة التركية ذلك.

في الوقت ذاته، ومن مصر المجاورة، حيث شعر الناس بالزلزال أيضا، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري أيضا في أعقاب الزلزال.

فكتب أحمد أبو الغيط، على تويتر، أن المساعدة الدولية مطلوبة لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية.

وبدورها قدمت الخارجية البلغارية تعازيها لاسر ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت إنها سترسل فرق إنقاذ إلى تركيا لمساعدة السلطات المحلية هناك للتعامل مع آثار الزلزال المدمر.

كذلك أعلن وزير الدفاع البلغاري أن طائرتين عسكريتين من طراز سبارتان ستقلعان إلى مدينة أضنة في جنوب شرق تركيا تقلان فرق طوارئ تضم رجال إطفاء وعمال إنقاذ ومسعفين.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أنها تحشد جنودا ومسيّرات للمساهمة في مساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين.

وأعربت الوزارة، في بيان عبر تويتر، عن تعازيها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ولبنان والعراق.

وقالت إنها حشدت على الفور جنودا ومسيرات من وحدة الطوارئ العسكرية للتوجه إلى مطار ملاطية في تركيا حيث أنشأت السلطات مركز مساعدات دولي.