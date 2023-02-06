وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن استعداد بلاده لتقديم مساعدات عاجلة إلى تركيا

أمر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التحضير لإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الإثنين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعرب كوهين في رسالة عن حزنه العميق بسبب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وقال: "نيابة عن دولة إسرائيل، أود أن أعرب عن عميق حزني للشعب التركي بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، قلوبنا مع ضحايا الكارثة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ولفت إلى أنه أوعز لوزارة الخارجية لتحضير برنامج مساعدة سريعة لتركيا على خلفية الكارثة.

من ناحية خرى، أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليمات للجيش ومؤسسات الوزارة بالاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية.