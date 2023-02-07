أردوغان يبحث مع سياسيين أتراك تداعيات الزلزال وجهود البحث والإنقاذ

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع زعيمي حزب الحركة القومية دولت باهتشلي وحزب جيد ميرال آقشنر، الوضع في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، الإثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث أردوغان مع باهتشلي وآقشنر الوضع العام بعد الزلزال وجهود البحث والإنقاذ الجارية.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيانٍ ثانٍ، أن أردوغان أجرى اتصالين مع زعيمي حزبي "الوحدة الكبرى" مصطفى دستجي و"اليسار الديمقراطي" أوندر أقصقالي.

وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع دستجي وأقصقالي تداعيات الزلزال وجهود البحث والإنقاذ.

كما ذكرت الرئاسة في بيان لاحق، أن أردوغان أجرى اتصالات مماثلة مع زعماء أحزاب "الوطن الأم" إبراهيم جلبي و"حزب الديمقراطية والتقدم" علي باباجان، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب تركيا إلى 2379 قتيلًا، و13 ألفًا و293 مصابًا.