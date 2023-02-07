أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 مدن تركية متضررة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش أمس الاثنين.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال تواجده في مقر إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادا إلى المادة 119 من الدستور التركي.

وأضاف أنه تم إعلان الولايات العشر المتضررة من الزلزال، مناطق منكوبة.

وصرح أردوغان أن الفرق المختصة أنقذت حتى الآن أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

كما أشار إلى تعليق التعليم في عموم البلاد حتى 13 فبراير وفي مناطق الكارثة (الزلزال) حتى 20 من الشهر نفسه.

وتابع: "خصصنا 100 مليار ليرة (5.26 مليارات دولار) في المقام الأول تحت تصرف مؤسساتنا للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم".

وأردف: "حتى الآن أرسلنا ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطني وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وأرسلنا أيضا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى".

واستطرد: "يعمل حاليا 53 ألفا و317 عنصرا في عمليات البحث والإنقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها، دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال".

وقال أيضا: "آلاف العناصر الخبيرة من قوات الدرك على رأس عملها في منطقة الكارثة بالإضافة إلى 26 طائرة شحن وسفن وقوارب خفر السواحل".

وأفاد أن تركيا تواجه إحدى أكبر الكوارث ليس في تاريخ الجمهورية فحسب بل في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن تركيا تلقت عروض مساعدات من 70 دولة و14 منظمة دولية، كما لفت إلى تلقيه اتصالات تعزية وتضامن من 18 رئيس دولة وحكومة.

وأعرب أردوغان عن شكره لكل الأصدقاء ورؤساء الدول والحكومات الذين قدموا عروض مساعدة، سواء عبر اتصال أو رسالة أو تصريح.

وأكد أن الدعم المقدم من المجتمع الدولي ذو قيمة بالنسبة لتركيا، وذلك من حيث تأثيره المعنوي الذي يحمل أهمية أكثر من طبيعة المساعدات التي ستأتي.

ولفت إلى استعداد قطر لإرسال 10 آلاف منزل متنقل لصالح المتضررين من الزلزال.