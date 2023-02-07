الجالية التركية في بريطانيا وهولندا تجمع أطنان مساعدات لضحايا الزلزال

احتشدت الجالية التركية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وهولندا لتقديم الدعم للمتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وتمكن الأتراك في المملكة المتحدة من جمع 10 أطنان من مواد الإغاثة، خلال ما لا يزيد عن 6 ساعات لإرسالها إلى البلاد.

وجمعت 35 جمعية تركية في بريطانيا يوم الاثنين مواد إغاثية وإمدادات الشتاء للأشخاص المتضررين من الزلازل التي ضربت البلاد.

وقال أوميت يالتشين، السفير التركي لدى لندن: "نحن فخورون بمجتمعنا الذي جمع التبرعات والمساعدات في غضون 5 أو 6 ساعات".

وأضاف: "كان الجميع يكافحون من أجل المساعدة، وكان هذا بمثابة تعزيز للروح المعنوية في مثل هذه الأيام الصعبة".

وأشار يالتشين إلى أن الخطوط الجوية التركية ستنقل المساعدات التي تم جمعها "مجانًا".

وفي السياق، شكر السفير التركي بريطانيا لإرسالها دعمًا فوريًا إلى تركيا، بما في ذلك فريق مكون من 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ، علاوة على معدات وكلاب مدربة.

وفي إطار متصل تأهبت الجالية التركية في هولندا لتقديم المساعدات إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وأطلقت حملات إغاثة بمدن مختلفة في هولندا الثلاثاء، لجمع المواد اللازمة مثل البطانيات وحفاضات الأطفال والملابس الشتوية والمدافئ.

وأفادت مصادر إعلامية أن المواد الإغاثية جمعت في أماكن مختلفة لتسليمها إلى الشركات التركية التي تتولى إيصال المساعدات للمتضررين.

وصباح اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد إلى 3432.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.