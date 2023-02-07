"الخطوط التركية" تنقل 12 ألفًا و839 عنصر إنقاذ إلى مناطق الزلازل

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الثلاثاء، أنها نقلت 12 ألفًا و839 عنصرا من فرق البحث والإنقاذ، إلى المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، على تويتر، قال فيها إن أسطول الشركة نقل أيضا 850 طن مساعدات إنسانية.

وأكد أوستون في التغريدة فيه أن الشركة تنظم أنشطتها لإيصال الفرق والمساعدات بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد".

وقال: "نقلنا إلى مناطق الزلزال 859 طن من المساعدات الإنسانية والتجهيزات عبر تسيير رحلات بواسطة 13 طائرة شحن، وأوصلنا فرق بحث وإنقاذ مؤلفة من 12 ألفًا و839 شخصًا عبر 89 رحلة".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.