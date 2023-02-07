"شارلي إبدو" تواجه انتقادات بسبب ارتكابها جريمة كراهية بحق زلزال تركيا

لاقت مجلة شارلي إبدو الفرنسية انتقادات واسعة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد توصف بجريمة كراهية بشأن الزلزال الذي ضرب عدة ولايات تركية أمس الاثنين.

شارلي إبدو التي نشرت سابقًا رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، استخدمت هذه المرة تصريحات مسيئة بخصوص الزلازل الذي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.

ونشرت المجلة عبر حسابها على تويتر صورة لبناء مدمر بعنوان "زلزال في تركيا"، وأرفقتها بعبارة "لا داعي لإرسال دبابة".

وحظي منشور الكراهية بردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ما أقدمت عليه المجلة الفرنسة.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.