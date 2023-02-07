فرق الإنقاذ من جميع أنحاء العالم تتجه لمساعدة تركيا في أعقاب الزلزال المدمر

غادرت فرق الإنقاذ من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وسويسرا واليونان وأوزبكستان وأذربيجان وماليزيا وتايوان وروسيا متجهةً إلى تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

ووفقاً للتقارير الرسمية فقد أثّر الزلزال على 10 ولايات وأودى بحياة أكثر من 3 آلاف و381 شخص، بينما تجاوز عدد الجرحى 20 ألفا و426.

وتم تسجيل 185 هزة ارتدادية حتى الآن.

وكانت أذربيجان أول دولة استجابت بإرسال فريق لمساعدة تركيا مؤلفاً من 420 فرداً للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المنطقة.

كما تستعد أذربيجان لإرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة والتي تركزت في كهرمان مرعش.

وفي بيان صادر عن الجهات الأذربيجانية، أفادت التقارير أن طائرتين تحملان مساعدات إنسانية ستغادران إلى تركيا بشكل عاجل، بناءً على تعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وتحمل إحدى الطائرات مستشفىً ميدانياً كامل التجهيز مع أطبائه سيقام في إحدى مناطق الزلزال. كما تشمل المساعدات مواداً مثل الخيام والبطانيات والسخانات.

ومن اليونان غادر فريق الإنقاذ المكون من 21 رجل إطفاء وطبيبَين و3 من أفراد الطوارئ الطبية وكلاباً مدربةً على البحث والإنقاذ وأخصائيين من وحدة الاستجابة الخاصة للكوارث اليونانية، ووصل إلى قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة عبر طائرة سي -130 من القوات المسلحة اليونانية، لدعم جهود البحث والإنقاذ في كهرمان مرعش.

وصرح ديميتريس روباس رئيس وحدة الاستجابة اليونانية في مؤتمر صحفي، أن فريقه يتمتع بالخبرة ومستعد للعمل بشكل احترافي لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، على غرار ما يفعل في بلده تماماً.

وكانت اليونان وتركيا قد دعمتا بعضهما في مساعدة متبادلة خلال أوقات الحاجة في الماضي، مثل زلزال مرمرة عام 1999 في تركيا وزلزال أثينا الذي وقع في العام نفسه.

هذا ويستعد طاقم من الخبراء السويسريين وعمال الإنقاذ مع كلاب مدربة، للسفر إلى تركيا التي ضربها الزلزال، من مطار زيورخ.

وأرسلت إيطاليا دعماً من وزارة الحماية المدنية فيما أعلنت روما أن رحلات أخرى ستُتبع بأفرادٍ ومعداتٍ طبية.

في غضون ذلك، ترسل الولايات المتحدة فريقين للبحث والإنقاذ يتألفان من 79 شخصاً لمساعدة المسؤولين الأتراك في الاستجابة للزلزال.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الولايات المتحدة "بصدد نشر" الفرق المكونة من 79 شخصاً بالإضافة إلى الأفراد الموجودين بالفعل على الأرض "لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وللمساعدة في تلبية احتياجات المصابين والمتضررين بفعل الزلزال".

وفي معرض حديثه للصحفيين أوضح كيربي في إشارة إلى المساعدات الخارجية الأمريكية: "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنتاغون ينسقان مع نظرائهما الأتراك بشأن المساعدة الإضافية. وبالطبع، فإن الشركاء الإنسانيين المدعومين من الولايات المتحدة سوف يستجيبون للدمار داخل سوريا".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل فريق بحث وإنقاذ مكون من 150 مهندساً وطاقماً طبياً وعمال إغاثة آخرين إلى تركيا. وقال الجيش إنه سيقدم "مساعدة فورية في جهود إنقاذ الأرواح".

ومن المفترض أن يصل فريق المساعدة الإنسانية المشترك "فروع الزيتون"، المكون من أفراد من جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، إلى المناطق المتضررة في تركيا.

وفي أوزبكستان انطلقت بالفعل الطائرة التي تقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية متجهةً إلى المناطق المتضررة في تركيا. وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب الرئاسة في أوزبكستان أن فريق الإنقاذ المكون من 100 شخص من وزارة الطوارئ الأوزبكية قد غادر وأن الطائرة تقل مركبات ومعدات خاصة ومواد إغاثة إنسانية من مطار طشقند بهدف المشاركة في جهود الإغاثة.

كما وعدت اليابان بإرسال فريق الإنقاذ الدولي في حالات الطوارئ إلى منطقة الزلزال في تركيا أيضاً، حيث يغادر الفريق المكون من من 3 أعضاء إداريين و 15 شخصاً للإنقاذ من مطار هانيدا ويصل إلى أضنة عبر اسطنبول في الساعة 6:25 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن وكالة الإطفاء الوطنية أعلنت أن 40 من أفراد البحث والإنقاذ مع 3 كلاب مدربة بشكل خاص و 5 أطنان من المركبات والمعدات، غادروا إلى تركيا على متن طائرة الخطوط الجوية التركية الساعة 5:25 مساءً بتوقيت إسطنبول.

وأعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية أنه في وقت سابق تم تجهيز فريق إنقاذ مكون من 100 فرد وطائرتين من طراز IL-76 للمساعدة في أعقاب الزلزال.

كما سترسل ماليزيا فريق بحث وإنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة أيضاً مكوناً من 75 عضواً من فريق البحث والإنقاذ الماليزي الخاص عبر رحلة الخطوط الجوية التركية، حاملين معهم المعدات التي سيتم استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها حشدت قوات وطائرات مسيرة من وحدة الطوارئ العسكرية لمساعدة تركيا. ووصلت المساعدات والموظفون الإسبان إلى مطار ملاطية ، حيث أقامت السلطات التركية مركز المساعدة الدولية.

وأضافت أن "إسبانيا تعد مساعدات إضافية قد تحتاجها الدول المتضررة وسكانها".

وصرحت السفارة الإسبانية في أنقرة إن وحدة لديها خبرة واسعة في الزلازل وإنقاذ الأرواح ترافق القوات الإسبانية إلى ملاطية. وأضافت أن الوحدة قدمت في السابق المساعدة لتركيا قبل عامين في إخماد حرائق الغابات بالطائرات.

كما وصل رجال الإطفاء البولنديون من وارسو إلى مدينة غازي عنتاب التركية.

وقال أندريه بارتكوفياك، قائد جهاز الإطفاء الحكومي: "سيعمل فريقنا بلا توقف 24 ساعة في اليوم، في موقعين".

كما تم نشر عمال إنقاذ من المجر ورومانيا وجمهورية التشيك في المناطق التي ضربها الزلزال، إلى جانب أفراد من الجيش اللبناني.

وقالت قطر إنها سترسل 120 عامل إنقاذ إلى تركيا إلى جانب "مستشفى ميداني ومساعدات إغاثة وخيام وإمدادات شتوية".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عرض "المساعدة" في المكالمات الهاتفية مع نظيريه السوري والتركي.

وأرسلت الإمارات بالفعل أول طائرة إلى جنوب تركيا حيث تخطط لإنشاء مستشفى ميداني.