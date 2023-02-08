أذربيجان تعلن استعدادا لاستقبال جرحى الزلازل من تركيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن استعداد بلاده لاستقبال المصابين في الزلزال من تركيا لتلقي العلاج في مستشفيات البلاد.

وأفاد علييف خلال زيارته إلى سفارة أنقرة لدى باكو اليوم الأربعاء، أن المستشفيات في أذربيجان مستعدة لاستقبال وعلاج الأشقاء من تركيا.

وأضاف أن باكو والمدن الأخرى بما في ذلك جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي أتمت الاستعدادات لاستقبال المرضى إذا لزم الأمر.

وأوضح علييف أنه لا أحد بمأمن عن الكوارث الطبيعية لكن الخطوات النشطة والمرنة للدولة التركية أظهرت مجددا أن القضية الرئيسية للحكومة هي العنصر البشري.

وأكد أن "هذا الاختبار الصعب سيظهر مرة أخرى للعالم بأسره قوة الدولة التركية، وأنه لا يهز الشعب الشقيق ولا يؤثر على إرادة الدولة التركية".

وقدم الرئيس الأذربيجاني تعازيه للسفير التركي جاهد باغجي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.