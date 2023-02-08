أردوغان يتفقد حي غوزال برج في هطاي

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، حي غوزال برج في ولاية هطاي، إحدى المدن المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل يومين.

جاء ذلك عقب تلقيه إحاطة من الوزراء والمسؤولين الذين يشرفون على عمليات البحث والإنقاذ.

وخلال تجوله، تلقى أردوغان معلومات عن سير عمليات البحث والإنقاذ من الفرق التي تقوم بهذه المهمة.

ورافق أردوغان في جولته وزيرا الدفاع خلوصي أقار، والصحة فخر الدين قوجة، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.