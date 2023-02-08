أردوغان يتوجه إلى مناطق الزلزال المنكوبة للاطلاع على أعمال الإغاثة

توجه الرئيس رجب طيب أردوغان صباح اليوم، إلى جنوب تركيا المنكوب بالزلزال للاطلاع على أضرار الكارثة التي أصابت عشر ولايات.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس أردوغان أولًا إلى ولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال الذي وقع فجر الاثنين، ليتفقد الوضع هناك.

ومن ثم ينتقل أردوغان إلى ولاية هطاي التي شهدت دمارًا كبيرًا بسبب الزلزال.

وقال مراسل الأناضول إن الرئيس التركي سيطلع على الأوضاع وسيعمل على تنسيق الإجراءات في المنطقة.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

قالت وكالة إدارة الكوارث في تركيا، الأربعاء إن 6234 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 37011 آخرون في تركيا بعد الزلزالين اللذين ضربا يوم الاثنين الجزء الجنوبي من البلاد.

وضرب الزلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، وكان مركزهما قهرمان مرعش، 10 ولايات وأثرا على أكثر من 13 مليون شخص.