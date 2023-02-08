بوتين يأمر بزيادة فرق الإنقاذ الروسية في تركيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الطوارئ بزيادة عدد فرق البحث والإنقاذ المساهمة في أعمال البحث بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية قبل يومين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن بوتين أصدر تعليماته لوزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف بهذا الخصوص.

وذكر البيان أن روسيا أرسلت حتى الآن فريقا مكونا من 150 عنصر بحث وإنقاذ إلى جانب 11 طبيبا.

وأضاف أن الفريق يعمل منذ يومين في ولاية قهرمان مرعش التركية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.