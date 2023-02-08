تخصيص عائدات نصف نهائي كأس قطر لمتضرري الزلزال

قررت مؤسسة "دوري نجوم قطر" الرياضية، الأربعاء، تخصيص عائدات تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس قطر لمتضرري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا.

وفجر الإثنين ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ما أودى بحياة 9 آلاف و57 شخصا وأصاب 52 ألفا و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، بحسب حصيلة غير نهائية.

وأعلنت المؤسسة في بيان عن "مبادرة لتخصيص عائدات تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر 2023 لدعم المتضررين من آثار الزلزال الذي وقع في دولتي تركيا وسوريا".

ويستضيف استاد جاسم بن حمد غدا الخميس، مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس قطر لكرة القدم بين نوادي السد أمام العربي، والدحيل أمام الوكرة.

وذكرت المؤسسة أن هذه المبادرة "تأتي حرصا على القيام بالمسؤولية الاجتماعية وللمساهمة في تقديم يد العون لضحايا ومنكوبي الزلزال"، داعية "كافة الجماهير للمشاركة من خلال شراء التذاكر وحضور المباريات لدعم المبادرة".

وتأسست "دوري نجوم قطر" عام 2008 بهدف تطوير أداء دوري المحترفين القطري بكرة القدم.