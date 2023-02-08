رغم مرور أكثر من 60 ساعة.. استمرار إنقاذ مصابي الزلزال في الولايات المنكوبة

تتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لليوم الثالث، حيث نجحت الفرق في إنقاذ الكثيرين بمدد مختلفة تجاوز بعضها 60 ساعة.

وفي هذا الإطار تمكنت الفرق من إنقاذ سيدة تركية وابنتها البالغة 4 أعوام، في ولاية قهرمان مرعش.

كما أنقذت المسن التركي كالكاب ديغرمنجي (88 عاما) من تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

وأنقذت الفرق أيضا مسنا تركيا بعمر 70 عاما في ولاية أدي يامان.

ونجحت الفرق أيضا في إنقاذ الطفل السوري ريان حمادي (7 أعوام)، في ولاية قهرمان مرعش.

وأنقذت الفرق سيدة تركية (60 عاما) في منطقة ألبيستان بولاية قهرمان مرعش، والتي تعد مركز الزلزال الثاني وقوته 7.6 درجات.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة جيرين (10 أعوام)، في ولاية أدي يامان.

ونجحت الفرق أيضا في إنقاذ طفل (9 أعوام) بمنطقة "نورداغي" بولاية غازي عنتاب، بعد 56 ساعة من الزلزال.

وتمكنت من إنقاذ السيدة غوزدة غوفن (31 عاما) وابنها مصعب جمال غوفن (9 أعوام) بولاية أدي يامان، بعد 57 ساعة من الزلزال.

وأنقذت الفرق رضيعا بعمر 7 شهور، بولاية أدي يامان بعد قضاء 57 ساعة تحت الأنقاض.

وفي هطاي، تمكنت الفرق من إنقاذ الرضيعة عائشة (4 أشهر)، بعد 57 ساعة من الزلزال.

وفي أدي يامان، نجحت الفرق في إنقاذ المسن التركي خير الدين أوزديل (68 عاما)، بعد 60 ساعة من الزلزال.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة ياغمور دال (5 أعوام)، بعد 58 ساعة من الزلزال.

وأنقذت الفرق طفلين صغيرين بولاية هطاي بعد 52 ساعة من الزلزال.

وفي قهرمان مرعش أيضا، أنقذت الفرق الطفلة "أمينة قراتاش" (11 عاما)، بعد 56 ساعة من الزلزال.

يتبع///

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