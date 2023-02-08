وزير الخارجية التركي يتلقى تعازي عدد من نظرائه في ضحايا الزلزال

تلقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، العديد من الاتصالات الهاتفية وبرقيات التعزية في ضحايا الزلزال من نظرائه في عدد من الدول.

ومن بين المعزّين، وزراء خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، واليابان هاياشي يوشيماسا، والنيبالي بيمالا باويديال، والكويتي سالم بن عبد الله الجابر الصباح.

كما تلقى تشاوش أوغلو التعازي من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، ووزيرة خارجية كوت ديفوار كانديا كامارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، ووزير خارجية كولومبيا ألفارو دوران.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.