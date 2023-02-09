أردوغان يتعهد بإعادة البناء بسرعة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا

في زيارته الثانية للولايات التي ضربها الزلزال، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، بإعادة بناء المناطق المتضررة في غضون عام واحد، معبراً عن مواساته للناجين الذين يقيمون في الخيام.

وزار الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم ولاية غازي عنتاب، إحدى الولايات التي ضربتها الزلازل المميتة جنوب تركيا.

وقام الرئيس بتحديث عدد القتلى إلى 14.014 وقال للصحفيين إن 63.794 آخرين أصيبوا في الكارثة، بالرغم من أن العدد ارتفع بعد إعلان الأرقام مباشرة إلى 14.351 شخص. وبعد ساعات أعلن في ولاية العثمانية أن عدد القتلى الجديد بلغ 16.170 وعدد الجرحى 64.194.

وقال الرئيس إن حالة الطوارئ التي أعلن عنها في وقت سابق ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس في 10 ولايات ضربها الزلزال، بينما تعهد باستكمال إعادة الإعمار في المنطقة في غضون عام واحد.

وزار أردوغان، قهرمان مرعش الأكثر تضرراً يوم الأربعاء ومن هناك توجه إلى هطاي وأضنة حيث التقى بالناجين وقدم مواساته لهم قبل مراقبة جهود البحث والإنقاذ. وفي غازي عنتاب، زار مجموعة من الخيام التي أقيمت للناجين.

وأوضح الرئيس إن 6.444 مبنىً دمرت بسبب الزلازل وأن 944 مبنىً انهار في غازي عنتاب وحدها، معبراً عن تعازيه للمدينة، إحدى المراكز الصناعية الرئيسية في المنطقة، والتي تستقطب عدداً كبيراً من السائحين كل عام.

وأكد أثناء تفقده لجهود البحث والإنقاذ: "ستكون حالة الطوارئ سارية المفعول بعد التصويت في البرلمان اليوم". مشيراً أنه لتسريع عمليات الإنقاذ والإغاثة، أعلنت تركيا يوم الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات المتضررة من الزلزال.

وقال أردوغان إن حالة الطوارئ ستمنع المرابين والجماعات المحرضة من استغلال تداعيات الكارثة. واضاف "الحكومة التركية في الميدان بكل مؤسساتها منذ لحظة وقوع الزلازل".

وأعلن أنه سيتم استخدام الحاويات المعدنية كوحدات سكنية لمساعدة الضحايا، قبل أن تصبح المباني السكنية المكونة من 4 طوابق على الأكثر جاهزة للناجين. وقال أردوغان، كما هو الحال في المدن الأخرى التي ضربها الزلزال، سيتم توزيع 10.000 ليرة تركية من الإغاثة الطارئة على كل عائلة.

وأضاف: "كما تعافينا من الزلازل المدمرة في بينغول وملاطية وإيلازيغ وإزمير والتي وقعت في السنوات الأخيرة، ومثلما قمنا بإعادة بناء المنازل بسرعة، سوف نتعافى من هذا الزلزال، وسنكمل إعادة الإعمار في وقت قصير".

ومن المقرر أن يزور الرئيس عثمانية وكيليس، الولايات الأخرى التي ضربها الزلزال، يوم الخميس.

هذا ويعمل أكثر من 113.200 من أفراد البحث والإنقاذ حالياً في الميدان، وفقاً لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد"، التي قالت في بيان لها إنه تم إجلاء 28.044 شخصاً من المناطق المنكوبة بالزلزال، منهم 4.607 عن طريق البر والسكك الحديدية و 23.437 عن طريق الجو. وأضافت الهيئة أنه يتم وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مناطق الإقامة ودور الضيافة التي حددتها مكاتب الولاة وإدارة الكوارث والطوارئ.