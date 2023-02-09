الإمارات ترسل 22 طائرة لدعم تركيا وسوريا

أرسلت الإمارات، حتى مساء الخميس، 22 طائرة إغاثية إلى تركيا وسوريا، لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، في إطار تواصل الدعم الدولي والعربي لتركيا وسوريا منذ وقوع الزلزال فجر الإثنين.

وأفادت الوكالة بأن الإمارات سيّرت "22 رحلة عبر جسر جوي، نقلت 640 طنًا من المساعدات لإغاثة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا"، دون تحديد وقت وصولها.

وشملت الطائرات "7 رحلات طيران إلى سوريا حتى الآن (مساء الخميس)، حملت على متنها مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية، إلى جانب 515 خيمة لإيواء وإغاثة المتضررين من الشعب السوري الشقيق من الزلزال"، وفق الوكالة.

فيما تم تسيير 15 رحلة طيران من الإمارات إلى تركيا حملت على متنها فرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميدانيًا متنقلاً بكامل تجهيزاتها.

وأوضحت الوكالة أن المشفى يشمل أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركّزة وعيادات خارجية وعنابر تنويم بسعة 50 سريرًا ومختبرًا وصيدلية، إضافة إلى خدمات الأشعة السينية والمقطعية، إلى جانب أطقم طبية متخصصة.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق عملية "الفارس الشهم 2"، التي تشمل جسرًا جويًا لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد.

والخميس، وجّه رئيس الإمارات بإقامة صلاة الغائب، الجمعة، في مساجد البلاد، على أرواح ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسميًا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

هذه الدول هي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، مصر، لبنان، الجزائر، الأردن، البحرين، ليبيا، تونس، فلسطين، العراق وموريتانيا.