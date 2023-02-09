الرئيس الألماني لتركيا: أوجاعكم أوجاعنا

خاطب الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين قائلا: "ندرك آلامكم ونسمع بكائكم. أوجاعكم أوجاعنا".

جاء ذلك في مقطع مصور نشره على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، الخميس.

وقال شتاينماير: "المشاهد التي تأتي من تركيا وسوريا تحزننا كثيرا. الكثيرون فقدوا أرواحهم وبيوتهم ومنازلهم، والآن يعانون من البرد".

وأكد شتاينماير أن بلاده ستقدم كافة أنواع الدعم للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.