القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

"بوينغ" الأمريكية تتبرع بـ 500 ألف دولار للهلال الأحمر التركي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.02.2023 20:40
بعض من الناجين في مدينة غازي عنتاب DHA بعض من الناجين في مدينة غازي عنتاب (DHA)

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية للطيران، تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار للهلال الأحمر التركي من أجل دعم جهود الإغاثة والإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، الخميس، أن التبرع سيسلم للهلال الأحمر التركي عن طريق الصليب الأحمر الأمريكي بواسطة صندوق بوينغ الخيري.

ونقل البيان عن مديرة الشركة في تركيا أيشم سارغن قولها: "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الناجمين عن كارثة الزلزال في تركيا، وندعو بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم (..) وتعازينا لذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، ذكر رئيس العمليات الدولية في الشركة برندان نيلسون، أن الدمار الذي أحدثه الزلزال هائل ويتطلب تدخلاً عالمياً.

وقال: "بصفتنا عائلة بوينغ المكونة من 156 ألف شخص، نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب، ونعمل مع منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة إلى المناطق المحتاجة في أقرب وقت ممكن".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق خاطب الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، المتضررين من الزلزال الذي...
مختارات