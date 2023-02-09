"بوينغ" الأمريكية تتبرع بـ 500 ألف دولار للهلال الأحمر التركي

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية للطيران، تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار للهلال الأحمر التركي من أجل دعم جهود الإغاثة والإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، الخميس، أن التبرع سيسلم للهلال الأحمر التركي عن طريق الصليب الأحمر الأمريكي بواسطة صندوق بوينغ الخيري.

ونقل البيان عن مديرة الشركة في تركيا أيشم سارغن قولها: "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح والدمار الناجمين عن كارثة الزلزال في تركيا، وندعو بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم (..) وتعازينا لذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، ذكر رئيس العمليات الدولية في الشركة برندان نيلسون، أن الدمار الذي أحدثه الزلزال هائل ويتطلب تدخلاً عالمياً.

وقال: "بصفتنا عائلة بوينغ المكونة من 156 ألف شخص، نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب، ونعمل مع منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة إلى المناطق المحتاجة في أقرب وقت ممكن".