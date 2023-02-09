تركمان كركوك العراقية يرسلون مساعدات لمتضرري زلزال تركيا

تواصل المنظمات المدنية التركمانية في مدينة كركوك العراقية، إرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل أيام.

وفي هذا الإطار، أرسلت منظمات مدنية تابعة للجبهة التركمانية العراقية 7 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

وفي تصريح للصحفيين قال إستبرق يازار أوغلو رئيس المنظمات المدنية التركمانية في كركوك، إن المنظمات تجمع المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال منذ 3 أيام.

وأضاف أن المساعدات المرسلة تتضمن بطانيات وألبسة ومستلزمات معيشية أخرى.

وأكد يازار أوغلو استمرار حملة جمع المساعدات الإنسانية في كركوك لمتضرري زلزال تركيا.

وتابع: "منذ عقود وتركيا لم تتخل عن العراق والتركمان فيه، والآن سنقف إلى جانب أشقائنا الأتراك في هذه المحنة".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.