تشاوش أوغلو: تركيا حظيت بتضامن دولي قوي عقب الزلزال

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده حظيت بتضامن دولي قوي عقب الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أيام، وطال تأثيره 9 ولايات أخرى إلى جانب سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، الخميس.

وأوضح تشاوش أوغلو أن 6 آلاف و479 عامل بحث وإنقاذ من 56 دولة يشاركون حاليا في أعمال الإنقاذ بالولايات المنكوبة.

وأشار إلى أن 19 دولة أخرى تعتزم إرسال فرقها إلى تركيا خلال 24 ساعة القادمة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

وشكر تشاوش أوغلو جمهورية شمال قبرص التركية التي سارعت إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.