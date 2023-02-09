تشاوش أوغلو: هذه قضية إنسانية.. نعمل على إيصال المساعدات الدولية لسوريا

أكد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن تركيا تضغط من أجل فتح بوابتين حدوديتين إضافيتين في شمال غرب سوريا، بعد الزلزال المدمر يوم الاثنين.

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس فؤاد أقطاي يوم الأربعاء، قال تشاوش أوغلو إن معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي المقابل لمعبر باب الهوى السوري مفتوح في إطار التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا، لافتاً إلى أن هناك بعض الصعوبات حول إيصال مساعدات المجتمع الدولي وتركيا إلى سوريا بسبب الأضرار التي خلفها الزلزال.

وأضاف: "لهذا السبب نعمل على فتح معبرين آخرين في النقاط التي يسيطر عليها النظام السوري".

وقال: "هذه ليست قضية سياسية بل قضية إنسانية"،

مضيفًا أن تركيا تقدم أيضًا الدعم اللازم لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال السماح باستخدام مجالها الجوي وغير ذلك.

تجاوز عدد قتلى زلزال يوم الاثنين في سوريا 2600، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية وفرق إنقاذ تعمل في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة حتى يوم الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة إنها "تستكشف كل السبل" للحصول على إمدادات لشمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، وخصصت 25 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في الاستجابة الإنسانية في تركيا وسوريا.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الطريق المؤدية إلى معبر باب الهوى الحدودي من تركيا إلى شمال سوريا تضرر، مما أدى إلى تعطيل مؤقت لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقال إن المعبر نفسه "في الواقع سليم".

وباب الهوى هو المعبر الوحيد الذي يُسمح بدخول مساعدات الأمم المتحدة من خلاله إلى الشمال السوري.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تعد قافلة لعبور خطوط الصراع داخل سوريا. لكن من المرجح أن يتطلب ذلك اتفاقًا جديدًا مع نظام بشار الأسد، الذي يفرض حصارًا على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال دوجاريك إن اللاجئين السوريين في تركيا يشكلون أكثر من 1.7 مليون من أصل 15 مليون شخص يسكنون الولايات العشر المتضررة من الزلزال.