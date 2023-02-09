تويتر يتعهد بمحاربة المعلومات المضللة والتقارير الكاذبة وحملات المساعدات المزيفة

تعهد المسؤولون التنفيذيون في تويتر بالتعاون مع السلطات التركية ومحاربة المعلومات المضللة والتقارير الكاذبة وحملات المساعدات المزيفة والحسابات المزيفة وغير ذلك مما انتشر على المنصات في أعقاب الزلزالين المميتين اللذين ضربا تركيا وسوريا.

وقد عقد نائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا عمر فاتح سايان اجتماعًا عبر الفيديو مع اثنين من مسؤولي تويتر، هما جون هيوز، الرئيس العالمي لاستراتيجية السياسة العامة الجيوسياسية والاقتصادية، ورونان كوستيلو، رئيس فريق الشؤون الحكومية العالمية في تويتر.

وقالت المصادر إن الوزير أشار في الاجتماع إلى واجب تويتر في كبح التضليل الإعلامي الذي قد يتسبب في حالة من الذعر والفوضى بين الناس.

كما تمت مناقشة التعاون الفعال لمنع انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الالتزامات القانونية لتويتر بموجب القانون التركي.

وجاء الاجتماع بعد يومين من دعوة مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منصة التواصل الاجتماعي إلى إظهار "موقف مسؤول" في أعقاب الزلازل المميتة التي ضربت المنطقة الجنوبية من البلاد يوم الاثنين.