فرق الإغاثة التركية تنقذ 12 شخصا من تحت الأنقاض في هطاي

أنقذت فرق الإغاثة 12 شخصا بينهم ستة أطفال بولاية هطاي التركية بعد مكوثهم بين 72 و82 ساعة تحت أنقاض مبان منهارة جراء الزلازل.

وقالت مصادر صحفية إن الفرق أخرجت الخميس، الطفل أغة يلماز (9 أعوام) حيا من بين الأنقاض بعد أن سمعوا صوته بين ركام مبنى مهدم.

وفي مدينة أنطاكيا أنقذ فرق البحث والإنقاذ المجرية ستة أشخاص بينهم طفلان من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 72 ساعة من وقوع الزلزال.

وفي قضاء "بلان" التابع لولاية هطاي أنقذت فرق الإنقاذ أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال من بين أنقاض مبنى منهار بعد 82 ساعة من حدوث الزلزال.

وجرى تسليم الأشخاص إلى فرق الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.