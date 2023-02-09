واشنطن تضع حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش في خدمة عمليات الإغاثة في تركيا

أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتوجه حاملة الطائرات الأمريكية "جورج دبليو بوش" إلى تركيا، بالتزامن مع إرسال الولايات المتحدة فرق إنقاذ وبحث ميداني للمشاركة في عمليات الإغاثة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب مدن الجنوب.

وقال متحدث البنتاغون باتريك رايدر، الأربعاء إن حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" المتمركزة حاليا في البحر المتوسط تتجه نحو تركيا لتكون في موقع يسمح لها بالعمل "إذا طلبت تركيا مساعدة إضافية".

وأضاف للصحفيين: "نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة والاستجابة لطلبهم (الأتراك) ومساعدتهم وهم يحاولون إنقاذ الأرواح."

وأشار رايدر أيضا إلى أن الوحدات الأمريكية المتمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية في ولاية قونية التركية، بدأت في نقل أول فرق الاستجابة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وتابع: "توجهت فرق البحث والإنقاذ التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تركيا من خلال طائرة من طراز C-17"، لافتا أن هذه الفرق وصلت الأربعاء، وستبدأ في المساعدة بجهود الإغاثة.

ووصل إلى قاعدة إنجرليك العسكرية، فريق من الولايات المتحدة الأمريكية من نحو 158 عنصرا، برفقتهم 12 كلبا، وأكثر من 85 طنا من المعدات الخاصة.

وسيتولى الفريق مهام البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية للمتضررين.