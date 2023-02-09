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وزير الدفاع التركي: أكثر من 4000 عسكري يعملون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 09.02.2023 22:00
آخر تحديث في 09.02.2023 22:19
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من مدينة هطاي المنكوبة الأناضول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار من مدينة هطاي المنكوبة (الأناضول)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن أكثر من 4000 عسكري يعملون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي.

وقال أقار في تصريح للصحفيين، مساء الخميس: "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".

وأشار إلى أن "أكثر من 4000 عسكري يعملون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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