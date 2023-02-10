تحمل 104 أطنان من المساعدات.. طائرة إغاثية سعودية تتوجه إلى مطار أضنة التركي

أعلنت السعودية، الجمعة، انطلاق ثالث طائرة إغاثية نحو مطار أضنة التركي (جنوب)، لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بتوجه الطائرة الثالثة إلى مطار أضنة، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي).

وأضافت الوكالة "غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم (الجمعة) الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا تحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو غرام من المساعدات الإغاثية".

وتشمل المساعدات مواد غذائية وخيام وبطانيات وحقائب إيواء بالإضافة إلى المواد الطبية"، وفق "واس".

وأردفت أن انطلاق الطائرة نحو تركيا "يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية".

وهذه هي ثالث طائرة تتوجه إلى تركيا بعد وصول طائرتي إغاثة وإنقاذ، الخميس، إلى مطار أضنة التركي، لدعم متضرري الزلزال، وفق وكالة "واس".

وكان على متن الطائرة الأولى "فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا".

فيما وصلت الطائرة الثانية وعلى "متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيواء وبطانيات بالإضافة إلى المواد الطبية".

والثلاثاء، وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، المركز بتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" (حكومية)، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وصباح الجمعة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا و242.

وفي سوريا المجاورة، تم تأكيد مقتل أكثر من 3300 شخص حتى الآن في شمال غرب البلاد، وإصابة أكثر من 5200 شخص.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.