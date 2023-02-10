تواصل عمليات الإنقاذ بعد مضي 100 ساعة على زلزال تركيا

تواصل فرق الإغاثة بولاية هطاي التركية إنقاذ العالقين تحت الأنقاض بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الاثنين، وأسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.

وتمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ شخص في هطاي مكث تحت الأنقاض 98 ساعة، وذلك منذ وقوع الزلزال الذي وُصف بأنه "كارثة القرن".

وذكرتمصادر صحفية، أن عناصر الإطفاء المشاركين في البحث والإنقاذ سمعوا صوت العالق تحت الركام في منطقة "دفنة"، ليسارعوا بإزالة الركام للوصول إليه ونقله إلى المستشفى.

وفي نفس الولاية، نجح فريق إغاثة بإنقاذ شخص آخر في مدينة أنطاكيا بعد الاستعانة بأجهزة السمع والكاميرات الحرارية وذلك بعد مكوثه 101 ساعة تحت الركام.

وفي ولاية ديار بكر، تمكن فريق من إنقاذ أم وابنها من تحت الأنقاض بعد 101 ساعة من وقوع الزلزال.

وأفادت المصادر أن فريق الإغاثة استطاع إخراج المواطنة صباحات وارلي (32 عاما) وابنها سرحات (10 أعوام) من تحت الركام في منطقة "باغلار" بعدما انهار المبنى الذي كانوا يقطنون فيه.

وعلى الفور نقلت الأم وابنها إلى المستشفى لاستكمال العناية بهما.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.