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أردوغان: زلزال قهرمان مرعش أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 11.02.2023 14:55
آخر تحديث في 11.02.2023 15:27
من زيارة الرئيس أردوغان إلى ولاية ملاطية التركية الأناضول من زيارة الرئيس أردوغان إلى ولاية ملاطية التركية (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زلزال قهرمان مرعش كان أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر.

وأشار الرئيس التركي أنّ الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشُعر به على مساحة ألف كيلومتر.

وأعلن ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 مصابا.

وتخطط الدولة التركية بحسب الرئيس أردوغان، لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

كما أعلن أردوغان تخصيص كافة المساكن الجامعية للمتضررين من الزلزال والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف القادم.

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