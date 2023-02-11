أقار: 25 ألفا من القوات المسلحة التركية يعملون في منطقة الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، صباح اليوم السبت، إن 25 ألفا و67 عنصرا من القوات المسلحة يعملون في منطقة الزلزال.

وخلال زيارته ولاية أضنة، تفقد أقار برفقة رئيس الأركان يشار غولر سير العمل في إطار "ممر المساعدة الجوية" الذي أطلقته الوزارة إثر الزلزال لنقل الأفراد والمعدات إلى المناطق المنكوبة.

كما عقد اجتماعا عبر اتصال مرئي شارك فيه قادة الوحدات العاملة في منطقة الزلزال، وتلقى إحاطة حول الوضع الأخير فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة الميدانية.

وأضاف أقار: "حتى الآن نفذنا 707 طلعات جوية بـ63 طائرة ونقلنا عبرها 9 آلاف و780 من الأفراد المختصين و625 طنا من المستلزمات".

ولفت إلى أن الطائرات التي تنقل الأفراد والمعدات تقوم بنقل المصابين والمواطنين الراغبين في مغادرة المناطق المنكوبة خلال عودتها.

كما أشار إلى تخصيص مروحيات تابعة للقوات المسلحة لنقل الأفراد والمعدات أيضا.

وأوضح أنه تم جمع 57 مروحية متعددة الأغراض في قاعدة إنجرليك بأضنة، وتخصيصها لخدمة المناطق المتضررة من الزلزال.

وأفاد بأنه تم إجراء 710 طلعات جوية عبر المروحيات حتى الآن.

كما لفت الوزير أقار من جهة أخرى إلى وجود 24 سفينة تعمل في إطار "ممر المساعدة البحرية".