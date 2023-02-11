ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 20 ألفا 937 شخصا في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع وفيات الزلزال إلى 20 ألفا و937 شخصا، بينما تمكن فريقهم من إجلاء 102 ألف و388 متضررا من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى.

وذكرت "آفاد" في بيان، السبت، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفا و88 شخصا.

وأشار البيان إلى وقوع 1891 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفا و697 شخصا من الولايات المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن 31 ألفا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وبين أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 8294.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.