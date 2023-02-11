تركيا تؤجل قمة الغاز الدولية إلى 22 آذار بسبب الزلازل المدمرة

تعتزم تركيا تأجيل قمة الغاز الدولية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في إسطنبول حتى أواخر الشهر المقبل، بعد أن ضربت الزلازل الكبيرة المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وفي معرض حديثه أمام الإعلام العالمي قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي الجمعة، إن القمة التي تسعى لجمع الدول الموردة للغاز والدول المستهلكة في أوروبا كان من المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 15 فبراير/شباط، لكنها تأجلت الآن حتى 22 مارس/آذار.

وكانت تركيا قد دعت وزراء الطاقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا والشرق الأقصى، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص وممثلي منظمات الطاقة الدولية، لحضور القمة.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء مركزاً للغاز في تركيا بعد أن دمرت الانفجارات خطوط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم تحت بحر البلطيق.

كما اقترح بوتين تطوير محطات إعادة الشحن والتبادل للغاز الروسي، مما قد يجعل تركيا مركزاً هاماً لمبيعات الغاز الروسي إلى دول ثالثة.

من جانبه أيّد أردوغان الفكرة وأصدر البلدان تعليمات للسلطات بالعمل على خارطة طريق، من المتوقع الإعلان عنها قريباً.

وتستورد تركيا حالياً جميع احتياجاتها من الغاز ولديها بنية تحتية واسعة النطاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وتعتقد أنقرة أن بإمكانها الاستفادة من علاقاتها التجارية الحالية والجديدة لتصبح مركزاً عالمياً للغاز.

كما تخطط البلاد أيضاً لبدء إنتاج الغاز البحري هذا العام بعد اكتشاف احتياطيات هائلة في البحر الأسود وزيادة الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي سياقٍ منفصل، قال الكرملين يوم الخميس إن تنفيذ المركز التركي قد تأجل.