جامعة مقديشو تنظم جلسات لتأبين ضحايا زلزال تركيا وسوريا

نظمت جامعة مقديشو (خاصة) في الصومال، السبت، جلسات تأبين لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين.

وذكرت مصادر صحفية أن الجلسات عقدت في 7 مقرات تابعة للجامعة بالعاصمة مقديشو، بمشاركة نحو 7 آلاف طالب، حيث تخللتها تلاوة القرآن الكريم والدعاء لأرواح الضحايا.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالجامعة أويس حسن، للأناضول، إن جلسات التأبين "بهدف التضامن مع ضحايا الزلزال الذي خلف آلاف القتلى وإصابة آلاف آخرين".

وأضاف أن الجامعة ستطلق مبادرة لجمع تبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا.

من جانبها، قالت إكرام عمر، الطالبة في كلية الطب ونائبة رئيس اتحاد الطلاب في الجامعة للأناضول: "نحن هنا من أجل التضامن مع إخواننا في تركيا وسوريا".

وأضافت عمر: "نأمل أن يتجاوز إخواننا في الدولتين هذه المحنة بأمان وسلام".

فيما أفاد الطالب بالجامعة محمد أمين للأناضول: "نقف إلى جانب الشعب التركي الشقيق وندعو الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والنجاة للمفقودين".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.