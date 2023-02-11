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لأول مرة منذ 35 عاما.. إعادة فتح معبر بين تركيا وأرمينيا

وكالة الأناضول للأنباء
إغدير
نشر في 11.02.2023 15:24
معبر علي جان الحدودي مع أرمينيا الأناضول معبر "علي جان" الحدودي مع أرمينيا (الأناضول)

أعادت السلطات التركية فتح معبر "علي جان" الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاما من إغلاقه، لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال.

ومن خلال المعبر، دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمينية إلى الأراضي التركية متجهة إلى مناطق الزلزال.

وكان معبر "علي جان" شهد حادثة مماثلة عام 1988 حيث عبرت شاحنات مساعدات تركيا إلى الجانب الأرميني التي تعرضت لزلزال.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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