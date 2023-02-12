أردوغان يستقبل أمير قطر في إسطنبول

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول اليوم الأحد.

وتعد زيارة الأمير القطري هي الأولى التي يقوم بها زعيم إلى تركيا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا الاثنين الماضي.

وعقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً في قصر وحيد الدين الرئاسي بإسطنبول.

وكانت قطر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف، وأعلنت وزارة خارجيتها بعد يوم واحد من الزلزال أن قطر سترسل 10 آلاف منزل متنقل إلى تركيا وسوريا، التي تضررت بشدة من الكارثة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "جزء من الجهود القطرية للمساهمة في إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أمر في وقت سابق بإطلاق جسر جوي لمساعدة ضحايا الزلزال.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" إنه سيتم أيضاً إرسال فريق إنقاذ ومستشفى ميداني ومساعدات إغاثة وخيام وإمدادات شتوية إلى البلاد.

وقد تبرع الأمير آل ثاني نفسه بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي لبرنامج تلفزيوني لضحايا الزلزال من قبل محطة تلفزيون قطرية في وقت سابق.

وكانت وكالة الأنباء القطرية ذكرت، في بيان، صباح الأحد، أن أمير قطر يبدأ "زيارة عمل" إلى تركيا، رفقة وفد رسمي.